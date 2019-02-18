رياضة | منافسة قوية بين أرسنال مان يوناتيد على مهاجم برمنجهام

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كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الإثنين، أن فريقي أرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، يستهدفا تدعيم خط هجومهم خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فقد انضم أرسنال ومانشستر يونايتد إلى قائمة الأندية المهتمة بالمهاجم تشي أدامز.

وأرسل الناديين الكبيرين كشافة لمشاهدة المهاجم يوم الثلاثاء الماضي ضد فريق بولتون، وقد سبق أن حاول نادي بيرنلي التعاقد مع المهاجم بـ 9 مليون جنيه استرليني ولكن نادي برمنجهام رفض ويأمل في مضاعفة هذا المبلغ.