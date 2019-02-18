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رياضة | الأهلي يرصد التعاقد مع موهبة وادي دجلة

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يرصد التعاقد مع موهبة وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وإليكم جدول ترتيب بعد فوز الزمالك على إنبي:-

 

1- الزمالك 51 نقطة.

 

2- بيراميدز 45 نقطة

 

3- الأهلي 42 نقطة

 

4- مصر المقاصة 31 نقطة.

 

5- المقاولون العرب 31 نقطة

 

6- الإنتاج الحربي 31 نقطة.

 

7- المصري 29 نقطة.

 

8- الإسماعيلي 27 نقطة.

 

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9- طلائع الجيش 25 نقطة

 

10- سموحة 25 نقطة

 

11- حرس الحدود 25 نقطة.

 

12- الاتحاد 24 نقطة

 

13- الجونة 23 نقطة

 

14- الداخلية 22 نقطة.

 

15- النجوم 21 نقطة.

 

16- إنبي 21 نقطة.

 

17- وادي دجلة 20 نقطة.

 

18- بتروجت 19 نقطة.

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