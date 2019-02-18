رياضة | الأهلي يرصد التعاقد مع موهبة وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يرصد التعاقد مع موهبة وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على إنبي:-
1- الزمالك 51 نقطة.
2- بيراميدز 45 نقطة
3- الأهلي 42 نقطة
4- مصر المقاصة 31 نقطة.
5- المقاولون العرب 31 نقطة
6- الإنتاج الحربي 31 نقطة.
7- المصري 29 نقطة.
8- الإسماعيلي 27 نقطة.
9- طلائع الجيش 25 نقطة
10- سموحة 25 نقطة
11- حرس الحدود 25 نقطة.
12- الاتحاد 24 نقطة
13- الجونة 23 نقطة
14- الداخلية 22 نقطة.
15- النجوم 21 نقطة.
16- إنبي 21 نقطة.
17- وادي دجلة 20 نقطة.
18- بتروجت 19 نقطة.