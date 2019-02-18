رياضة | برشلونة يوجه رسالة قوية إلى ليون قبل موقعة الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يوجه رسالة قوية إلى ليون قبل موقعة الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إيريك أبيدال السكرتير الفني لنادي برشلونة الإسباني، على عزم الفريق لتحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا في هذا الموسم.

ويستعد برشلونة لمواجهة فريق ليون الفرنسي يوم غد الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب بارك أولمبيك.

Advertisements

وقال أبيدال في تصريحات نشرتها صحيفة آس الإسبانية: سوف نذهب إلى ليون لتقديم مباراة رائعة، لن يكون الأمر سهلاً هناك ولكننا نريد الفوز بدوري الابطال.

وأضاف أبيدال: الجميع يعرف خطورة وقوة برشلونة، علينا أن نقدم مباراة جيدة بالضغط على الخصم مع الحيازة على الكرة، برشلونة دائماً الأفضل ولكنك لا تعرف أبدا ما سيحدث في المباريات.

وتابع أبيدال: ليون فريق قوي في فرنسا ولديهم فلسفة جيدة، يحاولون التنافس مع باريس سان جيرمان لذلك ستكون مواجهة معقدة.