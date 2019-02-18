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رياضة | بعد خطأه في نهائي كييف.. نوير يُنصف كاريوس

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تحدث الحارس الدولي الألماني مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونيخ عن الأخطاء التي ارتكبها مواطنه لوريس كاريوس، مع فريقه السابق في نهائي كييف الماضي أمام ، والتي تسبب في ضيا لقب دوري أبطال اوروبا.

وقال نوير في تصريحات صحفية: "لقد كنت في معسكر المنتخب الألماني حينها، وجميع من كان هناك شاهد المباراة، تمنينا أن يقوم بمباراة كبيرة- أنه حارس ألماني، أشعر بما قام به، لقد كانت ليلة عصيبة على حراس المرمى جميعًا".

وبسؤواله عن الحارس الحالي للريدز، البرازيلي أليسون بيكير؟ أضاف نوير قائلاً: "أنا معجب بأسلوبه، شاهدته في روما، وفي المنتخب البرازيلي، وهو يقوم بعمل رائع".

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