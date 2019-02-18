رياضة | بعد خطأه في نهائي كييف.. نوير يُنصف كاريوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد خطأه في نهائي كييف.. نوير يُنصف كاريوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الحارس الدولي الألماني مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونيخ عن الأخطاء التي ارتكبها مواطنه لوريس كاريوس، مع فريقه السابق ليفربول في نهائي كييف الماضي أمام ريال مدريد، والتي تسبب في ضيا لقب دوري أبطال اوروبا.

وقال نوير في تصريحات صحفية: "لقد كنت في معسكر المنتخب الألماني حينها، وجميع من كان هناك شاهد المباراة، تمنينا أن يقوم بمباراة كبيرة- أنه حارس ألماني، أشعر بما قام به، لقد كانت ليلة عصيبة على حراس المرمى جميعًا".

وبسؤواله عن الحارس الحالي للريدز، البرازيلي أليسون بيكير؟ أضاف نوير قائلاً: "أنا معجب بأسلوبه، شاهدته في روما، وفي المنتخب البرازيلي، وهو يقوم بعمل رائع".