رياضة | العبور يبدأ عملية البحث عن مدير فني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العبور يبدأ عملية البحث عن مدير فني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت الأمس مباريات دورى القسم لثالث موسم 2018 - 2019 ، بفوز فريق العبور على القومي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما علي ملعب المطرية .

وأشاد مدحت قنديل المشرف على فريق الكرة والمدير الفني المؤقت للفريق، بأداء اللاعبين وقدم لهم التهنئة بفوزه في اللقاء الختامي في مسابقة الدوري الموسم الجاري.

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وأكد "قنديل" أن مجلس الإدارة أعطى تعليماته بالبحث عن مدير فني قوي يمتلك سيرة ذاتية على أعلى مستوى لقيادة الفريق للتأهل لدوري القسم الثاني "الممتاز ب".

وقال "قنديل" إن إدارة النادي تسعى إلى بناء فريق قوي قادر على المنافسة بقوة على بطاقة التأهل لدوري الممتاز "ب"

ويذكر أن فريق العبور أنهى مسابقة الدوري في المركز التاسع بجدول الترتيب، بينما هبط لدوري القسم الرابع كل من إسكو ومنشية ناصر.