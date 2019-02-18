رياضة | لاسارتي يحدد شرطا لمشاركة مهاجم الأهلي

حدد الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفنى للأهلي، شرطا من أجل مشاركة صلاح محسن، مهاجم الفريق.

وطلب لاسارتي من لاعب الأهلي التخلص من الأنانية من أجل منحه الفرصة كاملة لقيادة خط هجوم الفريق الأحمر.

وحذر لاسارتي اللاعب من عدم تركيزه أمام المرمى لترجمة الفرص التي تتاح له إلى أهداف.

ويعتمد لاسارتي بشكل أساسي على جونيور أجايي في مركز رأس الحربة الصريح، رغم جاهزية صلاح محسن من الناحية الطبية، في حين يغيب مروان محسن ووليد أزارو للإصابة.

وفي سياق متصل.. ينتظم أحمد فتحي وصالح جمعة وأحمد حمودي، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الاثنين بعد تعافيهم من الإصابة.

وكان الثلاثي قد شارك في تدريبات الكرة بشكل تدريجي خلال مران الغائبين عن مواجهة الإنتاج الحربي الأخيرة، على أن ينتظموا بشكل تام في مران الفريق اليوم الذي يقام عصر اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية المقرر لها مساء بعد غدٍ الأربعاء في الجولة الـ 23 من مباريات الدوري العام.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على الإنتاج الحربي أمس الأول بهدف دون رد سجله عمرو السولية في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت في الجولة الـ22 من المسابقة المحلية.