رياضة | نجم بايرن ميونيخ: ليفربول مفضلون للفوز علينا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم بايرن ميونيخ: ليفربول مفضلون للفوز علينا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث النجم الدولي الألماني جوشوا كيميتش لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني، عن مواجهة فريقه القوية أمام ليفربول الإنجليزي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا

وقال كيميتش في تصريحات صحفية: "ليفربول المفضلون للفوز، لقد خسروا مباراةً واحدة فقط هذا الموسم، وتلقت شباكهم 15 هدفًا في الدوري. ونحن لسنا مستقرين مثل الماضي".

ومن المقرر أن تقام المواجهة المرتقبة بين الريدز والبافاري، يوم غدًا الثلاثاء، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.