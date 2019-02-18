رياضة | فينجر: رحيل هذا اللاعب عن أرسنال يعد خسارة كبيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فينجر: رحيل هذا اللاعب عن أرسنال يعد خسارة كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني التاريخي لفريق أرسنال الإنجليزي، على صفقة انتقال النجم الدولي الويلزي آرون رامسي، لاعب وسط الجانزر لفريق يوفنتوس الإيطالي.

وقال فينجر عن صفقة اليوفي مع رامسي: "ستكون خسارة كبيرة لأرسنال، ويجب أن أقول أنها ستكون خطوة مثيرة للاهتمام لرمزي".

الجدير بالذكر ان رامسي يمر بفترة غير جيدة على الإطلاق منذ بداية هذا الموسم، حيث لا يحصل على فرص كافية للمشاركة في المبارايت، وهذا ما تسبب في رحيله القريب ليوفنتوس.