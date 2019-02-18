رياضة | جيجز: هذا فقط من قال لي ستكون مدربًا لمانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيجز: هذا فقط من قال لي ستكون مدربًا لمانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الويلزي رايان جيجز أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي، حول إن قالت له إدارة اليونايتد سابقًا بأنه سيصبح المدرب الدائم للفريق

وقال جيجز في تصريحات صحفية: "ابدًا، من قال ذلك هو لويس فان خال. أنتم تعرفون لويس، لقد قال لإد وودوارد 'سأكون هنا لثلاثة أعوام، بعد ذلك سيكون راين من سيستلم دفة التدريب.' وهذه عادات لويس".

وأضاف: "لم يعدني أحد بأي شيء، ولم أعتقد بأني كنت جاهزًا لذلك بعد انتهائي من اللعب. لكن بعد عملي مع لوي، أعتقد بأني كنت اكثر من مستعد".

واختتم تصريحاته قائلاً: "أعلم أن الأمور لم تسر بالطريقة التي يريدها مانشستر يونايتد، لكن لويس 'فان خال' كان رائعًا معي. أنه استاذ".