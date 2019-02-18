رياضة | الأهلي يضغط بقوة لتمديد عقد رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يضغط بقوة لتمديد عقد رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويتألق رمضان صبحي مع الأهلي، في الفترة الماضية، واقترب بشكل كبير من العودة لصفوف منتخب مصر.

وفي سياق متصل.. ينتظم أحمد فتحي وصالح جمعة وأحمد حمودي، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الاثنين بعد تعافيهم من الإصابة.

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وكان الثلاثي قد شارك في تدريبات الكرة بشكل تدريجي خلال مران الغائبين عن مواجهة الإنتاج الحربي الأخيرة، على أن ينتظموا بشكل تام في مران الفريق اليوم الذي يقام عصر اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية المقرر لها مساء بعد غدٍ الأربعاء في الجولة الـ 23 من مباريات الدوري العام.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على الإنتاج الحربي أمس الأول بهدف دون رد سجله عمرو السولية في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت في الجولة الـ22 من المسابقة المحلية