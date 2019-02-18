رياضة | الإسماعيلي يستفسر عن موعد وصول شباب قسنطينة الجزائري

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الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا للداخلية

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الاثنين؛ استعدادًا لمواجهة الداخلية المقرر لها مساء بعد غدٍ الأربعاء في الجولة الـ 23 من مباريات الدوري العام.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الداخلية المقرر لها مساء بعد غدٍ الأربعاء في الجولة الـ 23 من مباريات الدوري العام.

ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الأحد عقب خوض مباراة الإنتاج الحربي أمس الأول في الجولة الـ22 من مباريات الدوري.

وكان قد الأهلي حقق فوزًا ثمينًا على الإنتاج الحربي بهدف نظيف سجله عمرو السولية في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت.