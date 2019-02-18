رياضة | جيجز: لا أمانع استمرار سولشاير ولكن بشرط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيجز: لا أمانع استمرار سولشاير ولكن بشرط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق رايان جيجز، أنه بعد رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو، لم يفكر في إنقاذ ناديه القديم من السقوط.

وقال جيجز في تصريحات صحفية: "لا بالطبع. الأمر قد يكون مختلفًا إذا لم أكن مدربًا لمنتخب ويلز. لكن عمل اولي رائع. لقد تواصلت معه، هو يعطي اللاعبين الحرية، وقام بعمل ممتاز تكتيكيًا".

وأضاف: "الثقة في الفريق عالية، ولقد أعاد البهجة الى وجوه الجميع في النادي".