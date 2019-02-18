رياضة | جيجز: لا أمانع استمرار سولشاير ولكن بشرط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيجز: لا أمانع استمرار سولشاير ولكن بشرط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق رايان جيجز، أنه بعد رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو، لم يفكر في إنقاذ ناديه القديم من السقوط.
وقال جيجز في تصريحات صحفية: "لا بالطبع. الأمر قد يكون مختلفًا إذا لم أكن مدربًا لمنتخب ويلز. لكن عمل اولي رائع. لقد تواصلت معه، هو يعطي اللاعبين الحرية، وقام بعمل ممتاز تكتيكيًا".
وأضاف: "الثقة في الفريق عالية، ولقد أعاد البهجة الى وجوه الجميع في النادي".
وواصل: "هل لدى سولشاير المقدرة ليقود مانشستر يونايتد بشكل دائم ؟ نعم بالطبع".
وتابع: "بالتأكيد لديه اصرار حديدي بحكم الظروف التي مرت به. حينما كان صغيراً، انتقل من دولته الى دولةٍ أخرى. لقد حظي بنجاح كبير، لكنه لم يكن الاختيار الأول دائمًا".
وأكمل: "لقد درس اللعبة حينما تعرض الى اصابةٍ بليغة، بعد ذلك، درب في النادي. لذا أنا اثق به لأن يمتلك قدرات كبيرة، ولديه اصرار كبير".
واستطرد: "هل تعتقد بأنه من الواجب إعطاء اولي الوظيفة بشكل دائم ؟ نعم بالتأكيد. لقد ضيعنا الكثير. حينما تمتلك مدربًا ممتازًا على الجانب التكتيكي، واللاعبون والمشجعون يقفون في صفه. لقد أعطى الكثير من الزخم".
وأوضح: "سيكون في طريقة بعض المعوقات، لكن الجماهير تتخيل، ماذا كان سيفعل لو أعطي الاموال التي صرفت في السنوات الماضية ؟".
وأردف: "يبدو من حديثك هذا بأنك تريد تعيينه الآن ؟ لن أكون في عجلةٍ من أمري، لأني لا أريد عرقلة سيران الأمور الحالية. التخطيط أهم بكثير من الإعلانات الرسمية. انظر الى غوارديولا، اللاعبون الذي حظي بهم في مانشستر سيتي تواجدوا قبل حضوره بسنة كاملة".
وأتم في هذا السياق: "لذا، إذا كانوا يريدون تعيين أولي، عليهم التخطيط للبناء حول ذلك. مشكلتنا في السنوات الماضية هي أننا نلعب لعبة اللحاق بالآخرين. يجب علينا أن نحدد اللاعبَيْن أو الثلاثة القادمين اذا كنا نريد الفوز بالبريميرليغ أو دوري الأبطال".