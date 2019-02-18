رياضة | زوجة إيكاردي تكشف مصيره مع إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زوجة إيكاردي تكشف مصيره مع إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت واندا نارا زوجة الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي، عن مصيره مع الفريق الملقب بالنيراتزوري في افترة المقبلة.

وحدثت أزمة في الفترة الأخيرة بين إيكاردي وإدارة إنتر ميلان حول مماطلته في تجديد العقد، مما أدى إلى سحب النادي شارة القيادة من اللاعب.

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ونقلت شبكة ESPN الرياضية تصريحات زوجة إيكاردي والتي قالت: سحب شارة القيادة من إيكاردي مثل انتزاع إحدى قدميه، وهو يحب إنتر ميلان ويريد البقاء مع النادي وكان فخر له إرتداء شارة قيادة النادي.

وتابعت زوجة إيكاردي: حتى الآن إنتر ميلان لم يتواصل معنا لتجديد العقد وكل مايقال حول وجود مماطلة منا هو أمر غير صحيح.

وأضافت واندا نارا: أنا أحب مدينة ميلانو وإيكاردي سجل 120 هدفًا للإنتر، نحن لانريد الرحيل وهو لايرغب في ترك النادي ويجب أن تُحل أزمة تجديد العقد خلال وقت مناسب.