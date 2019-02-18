شكرا لقرائتكم خبر عن جولة في عقل ساري قبل معركة مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

الخليج 365- ينتظر عشاق الكرة اليوم الأثنين مباراة من العيار الثقيل ستجمع بين الكبيرين مانشستر يونايتد وتشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج لحساب مباريات ثمن نهائي بطولة كأس الإتحاد الأنجليزي لكرة القدم حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز من أجل إستكمال البطولة للحصول على اللقب.

وفي التقرير التالي يسلط معكم السعودية نيوز الضوء على رحلة في عقل ماوريسيو ساري المدير الفني للبلوز الذي يرغب في الفوز باللقاء خاصةً بعد أن إبتعد عن المنافسة على لقب الدوري ولتحسين صورته بعد سداسية السيتي.

جولة في عقل ساري

العناد

وإذا رحلنا في جولة داخل عقل ساري سنجد أنه يمر بحالة صعبة على المستوى الشخصي مع الفريق بسبب تذبذب المستوى وسوء النتائج خلال الفترة القليلة الماضية حيث يجب عليه أن يجد أفضل طريقة ممكنه للفوز على مانشستر يونايتد والتقدم لربع نهائي كأس الإتحاد الأنجليزي لكرة القدم وتحسين صورته أمام الإدارة.

تغيير الخطة

ويعتبر الايطالي من المدربين أصحاب التمسك بالرأي والعناد والإصرار على طريقة اللعب مهما كان مستوى الفرق المنافسة كما ان ساري لا يلتفت للإنتقادات التي توجه له كما الخسائر الأخيرة التي تعرض لها غير كافيه لتغيير الخطة حيث سيلجأ لاعبوا تشيلسي للإحتفاظ بالكرة والتمرير فيما بينهم ومنع الخصم من محاولة الوصول لكيبا.

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إستلاهم باريس سان جيرمان

أصبح لزاماً على ساري التعرف على الطريقة التي نجح فيها توماس توخيل المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في إيقاف خطورة مفاتيح لعب مانشستر يونايتد وإلحاق الخسارة الأولى بالنرويجي سولسكاير.

حيث يجب على ساري أن يعطي تعليماته للفرنسي أنطونيو كونتي متوسط ميدان البلوز بضرورة الرجوع لمساندة رباعي الدفاع لحماية الايطالي جورجينيو من خطورة الفرنسي الآخر بول بوجبا قائد المانيو كما أن عودة كانتي للدفاع ستمكن كوفاسيتيش من التقدم للأمام ومساعدة المثلث الهجومي مع عدم إغفال الدور الدفاعي.

وفي حالة فقدان الكرة يتحتم على الثلاثي الموجود في وسط الملعب التمركز بشكل صحيح مع لاعبي الدفاع للحصول على الكرة مرة أخرى وحمايه مرمى كيبا من إستقبال أيه أهداف كما سيقوم كوفاسيتش بمسانده هازارد في الشق الهجومي مثلما كان يفعل الأسباني سيسك فابريجاس الذي رحل في الإنتقالات الشتوية لموناكو الفرنسي.

معاقبة ألونسو

آخر ما يفكر به ساري قبل مباراة اليوم الدفع بإيمرسون في مركز الظهير الأيسر على حساب الأسباني ماركوس ألونسو بسبب العشوائية التي ظهرت عليه خلال المباريات الماضية وتسببه في أكثر من هدف بسبب قلة التركيز والتغطية العكسية الخاطئة.

ومن المتوقع أن يبدأ ساري اللقاء بالتشكيل الآتي :-