زيدان يقترب من التعاقد مع العملاق الإنجليزي

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وأكدت صحيفة ذا صن البريطانية ان اسم زيزو هو الأقرب والأقوى لتولي منصب المدير الفني للنادي اللندني, لاسيماً وان المدرب الفرنسي متفرغ حالياً بعد رحيله في العام الماضي عن العملاق الإسباني ريال مدريد بعد تتويجه بلقب الشامبيونزليج "دوري أبطال أوروبا" على حساب الفريق الإنجليزي ليفربول.
وأفادت الصحيفة البريطانية ان الفرنسي رحب بتولي منصب المدير الفني لتشيلسي بديلاً للإيطالي ساري, مع تمسكه الشديد بثلاثة شروط من أجل تولي المهمة, يأتي في مقدمتها الإبقاء على البلجيكي أدين هازارد ورفض رحيله, في ظل الضغوط التي يعاني منها اللاعب وناديه اللندني من جانب ريال مدريد الاسباني الذي يتمسك بالحصول على خدمات لاعب الخط الوسط خلال فترة الانتقالات القادمة.
وفرض زيدان شرطه الثاني, بتوفير مبلغ مالي وقدرة 200 مليون جنيه إسترليني من أجل تدعيم الفريق بصفقات مميزة تساعده على العودة لحصد الألقاب من جديد, إلى جانب شرطه الأخير, وهو ان يشارك الحسناء الروسية مارينا جرانوفيسكا, المسؤولة الأولى عن جلب الصفقات لتشيلسي في عملها لاختيار العناصر الأقوى التي يحتاجها النادي اللندني.
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