شكرا لقرائتكم خبر عن الجميلة واندا: النيراتزوري بتر قدم إيكاردي والان مع التفاصيل
وأشارت واندا ان ما حدث من جانب إدارة النادي الإيطالي نحو زوجها ظلم كبير للغاية, وان إيكاردي يشعر وكأن الإدارة أخذت منه أحد أقدامه وليس شارة قيادة يرتديها على ذراعه, وأكملت حديثها خلال البرنامج والدموع تسيل من أعينها ان اللاعب رفض مغادرة الانتر كل هذه الفترة حباً وتقديراً للفريق.
وأجرى جوزيبي ماروتا, المدير التنفيذي للنادي الإيطالي اتصال هاتفي بالبرنامج خلال تواجد واندا, معبراً عن أسفه الشديد لما شاهده من دموع تنهال من عيون واندا, وقدم عرضاً لوكيلة أعمال إيكاردي أن النادي سيتقدم بعرض جديد للاعب من أجل تجديد عقده مع النيراتزوري.
وأكدت واندا أن ارتداء إيكاردي لشارة القيادة خلف العظيم زانتي, كان بمثابة تكريم وتشريف كبير لزوجها, وفخر للعائلة, ماورو كان على قدر المسئولية وتمسك بالفريق, ولو كان يبحث عن الأموال لرحل منذ فترة, لقد علمنا خبر تجريده من الشارة خلال تويتر كان أمر محزن للغاية.
واختتمت وكيلة أعمال إيكاردي حديثها أنها وزوجها يرغبان بشدة في استمراره مع الفريق, ولكن العديد من القرارات لا نمتلك حق الموافقة عليها منفردين, وفي نهاية الأمر سواء رحل ماورو او استمر سيبقى انتر ميلان عائلتنا التي لن تتغير مشاعرنا تجاهها.
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