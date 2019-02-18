التصنيف العالمي للتنس.. وصافة وتراجع وعودة

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تبادل السويسري روجيه فيدرر، والياباني كي نيشيكوري مركزيهما بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، الصادر اليوم الإثنين؛ حيث تراجع السويسري للمرتبة السابعة، وارتقى الياباني للسادسة، بينما واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، اعتلاء صدارة التصنيف، يليه الإسباني رافاييل نادال، ولم تشهد المراكز العشرة الأولى أي تغييرات باستثناء تبادل المراكز بين فيدرر ونيشيكوري، كما صعدت الرومانية سيمونا هاليب إلى وصافة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، وعادت الأمريكية سيرينا وليامز للمراكز العشرة الأولى، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الغسبانية، اليوم الإثنين.

وجاء التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين كالآتي: 1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 2 - الإسباني رافاييل نادال 3 - الألماني ألكسندر زفيريف 4 - الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو 5 - الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 6 - الياباني كي نيشيكوري 7 - السويسري روجيه فيدرر 8 - النمساوي دومينيك ثيم 9 - الأمريكي جون

وجاء التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين كالآتي: 1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 2 - الإسباني رافاييل نادال 3 - الألماني ألكسندر زفيريف 4 - الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو 5 - الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 6 - الياباني كي نيشيكوري 7 - السويسري روجيه فيدرر 8 - النمساوي دومينيك ثيم 9 - الأمريكي جون إيسنر 10 - الكرواتي مارين سيليتش وفيما يلي المراكز الأولى بالتصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات: 1- اليابانية نعومي أوساكا 2- الرومانية سيمونا هاليب 3- الأمريكية سلون ستيفنز 4- التشيكية بترا كفيتوفا 5- التشيكية كارولينا بليسكوفا 6- الأوكرانية إلينا سفيتولينا 7- الألمانية أنجليكه كيربر 8- الهولندية كيكي بيرتنس 9- البيلاروسية آرينا سابالينكا 10- الأمريكية سيرينا وليامز



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