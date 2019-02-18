انت الان تتابع المقاصة يسعى لتكرار فوز الدور الأول أمام دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ ص

يحتضن استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة أمام نظيره وادي دجلة، في افتتاح مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري الممتاز (2018-2019)، وشهد لقاء الدور الأول بين دجلة والفريق الفيومي، الذي أُقيم ضمن مواجهات الجولة السادسة على استاد بترو سبورت، فوز الفريق الفيومي بهدفين مقابل هدف، أحرز هدفي الفريق الفيومي حينها رجب عمران وإيريك تراوري (المنتقل في الميركاتو الماضي إلى بيراميدز)، فيما أحرز هدف وادي دجلة أحمد رمضان بيكهام.

ويحتل مصر للمقاصة بقيادة مديره الفني المخضرم طلعت يوسف، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري، برصيد 31 نقطة جمعها من 22 مباراة فاز في 9 وتعادل في 4 وخسر في 9، وسجل الفريق 22 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 25 هدفًا، بفارق الأهداف عن المقاولون العرب والإنتاج الحربي، الرابع والخامس على الترتيب. في المقابل يحتل