الان تتابع ليفربول يرد على انتقال محمد صلاح إلى يوفنتوس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت صحيفة “إكسبرس” البريطانية عن أول تعليق من نادي ليفربول الإنجليزي، فيما يخص التقارير المتداولة عن صفقة محتملة لرحيل النجم المصري محمد صلاح إلى يوفنتوس.

وقالت التقارير إن السيدة العجوز قد يغري الفريق الإنجليزي بالنجم الأرجنتيني باولو ديبالا إلى جانب 50 مليون يورو، مقابل الحصول على هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في أفريقيا لمرتين على التوالي.

وردا على سؤال الصحيفة البريطانية، فيما إذا كان نادي ليفربول قلقا من خسارة أفضل لاعبيه، فإن النادي قال: “ببساطة لا”.

وقال مسؤول في ليفربول للصحيفة البريطانية، بجملة واحدة: ” ليفربول لم يعد يبيع اللاعبين”. وأشار إلى أن المدير الفني للفريق يورغن كلوب جعل “الآنفيلد” الوجهة الأخيرة وليست نقطة انطلاق فقط إلى أندية أخرى.

فكل من صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو قد وقعوا عقودا رسمية طويلة الأمد، سيستمرون بموجبها في ليفربول حتى 2023.

وشدد المصدر الذي تحدثت إليه الصحيفة البريطانية بأن نادي ليفربول بإمكانه الآن رفض أي عروض تقدم إليه، خاصة بعد الإعلان عن أرباح بقيمة 125 مليون جنيه إسترليني.

وفي وقت سابق، أوردت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية أن كلوب قرر عدم الحديث بشأن مقايضة صلاح مع ديبالا، مفضلا عدم التعاطي مع الموضوع والتركيز مع صلاح وزملائه من أجل إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب حوالي 30 عاما، والمضي قدما في دوري أبطال أوروبا.

من جهته، أكد المهاجم الويلزي السابق إيان راش، هداف ليفربول التاريخي، أن كلوب لن يوافق بأي شكل من الأشكال على التخلي عن صلاح الذي سجل 36 هدفا لفريقه الموسم الماضي من البريميرليغ، ويتصدر ترتيب الهدافين حاليا برصيد 17 هدفا، ولا يزال ركيزة أساسية في خطط ليفربول المستقبلية.

وقال راش في تصريحات لصحيفة “كوريري دي تورينو” الإيطالية: “أعتقد أن صلاح سيبقى في ليفربول. الجماهير تحبه، وهو في أحسن حال هنا.”

“لقد وقع عقدا جديدا. ولا اعتقد أن صفقة المبادلة مع ديبالا ستتحول إلى واقع.”