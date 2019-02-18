انتظم أحمد فتحي وصالح جمعة وأحمد حمودي، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الاثنين بعد تعافيهم من الإصابة.

وكان الثلاثي قد شارك في تدريبات الكرة بشكل تدريجي خلال مران الغائبين عن مواجهة الإنتاج الحربي الأخيرة، على أن ينتظموا بشكل تام في مران الفريق اليوم الذي يقام عصر اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية المقرر لها مساء بعد غدٍ الأربعاء في الجولة الـ 23 من مباريات الدوري العام.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على الإنتاج الحربي أمس الأول بهدف دون رد سجله عمرو السولية في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت في الجولة الـ22 من المسابقة المحلية

كانت هذه تفاصيل خبر «فتحي» و«صالح» و«حمودي» ينتظمون في المران الجماعي اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.