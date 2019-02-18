شكرا لقرائتكم برشلونة يطير لمواجهة ليون فى أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادرت بعثة برشلونة الاسبانى الى فرنسا صباح اليوم لمواجهة ليون غدًا فى دور الستة عشر لبطولة أوروبا للأندية الأبطال. وشهدت رحلة الفريق قيام اللاعبين بإرتداء الزى الرسمى المكون من بدل رمادى حيث قام اللاعبون بتداول الصور عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. ومن المقرر أن تقام المباراة فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وسط متابعة من كل عشاق الساحر ليونيل ميسي الذى سيقود تشكيلة فالفيردى فى المواجهة المرتقبة.

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