شكرا لقرائتكم رئيس يوفنتوس يزيد من احتمالات ارتباط صلاح بالسيدة العجوز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث فابيو باراتيتشي الرئيس التنفيذى لنادى يوفنتوس الايطالى عن الصفقة التبادلية المنتظرة لناديه مع ليفربول بشأن النجمين المصرى محمد صلاح، والأرجنتينى باولو ديبالا خلال الصيف المقبل.

أكد فابيو باراتيتشي فى مداخلة هاتفية مع راديو أونو أنه من الخيال الحديث عن صفقة تبادلية خلال شهر فبراير، فاتحًا الباب أمام أى سيناريوهات تتعلق بشأن انتقال الفرعون المصري للدورى الايطالى قائلًا: "لا نعرف ما سيحدث فى يونيو المقبل".

أضاف الرئيس التنفيذى لنادى يوفنتوس أن ماسميليانو أليجرى المدير الفنى للفريق سيظل فى موقعه بغض النظر عن الفوز ببطولة أوروبا الموسم الحالى من عدمه، مؤكدًا أن المدرب الشهير سيظل فى يوفنتوس لفترة طويلة للغاية.

وقال : بالطبع نبحث عن اللقب القارى العام الجارى وأمامنا مباراة قوية أمام أتليتكو مدريد الأسبانى نسعى لتجاوزها فى البداية.

واختتم فابيو باراتيتشي حديثه أن ديبالا واحدًا من اللاعبي اصحاب القدرات الفائقة وصغير السن وأنه متأكد من ان اللاعب سيكون اسطورة فى يوفنتوس فى إشارة الى عدم اتمام صفقة تبادلية لضم صلاح وربما تكون بسيناريو آخر.