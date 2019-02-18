شكرا لقرائتكم مدرب الأهلي يقترب من قيادة العين الإماراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق للنادي الاهلي من قيادة فريق العين الإماراتي خلال الفترة القادمة.

ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن إدارة العين إقتربت من التعاقد مع جاريدو الذى فسخ تعاقده بالتراضي مع الرجاء البيضاوي المغربي منذ أسابيع قليلة.

وأضافت الصحيفة أن نائب رئيس شركة نادي العين لكرة القدم، أحمد حميد المزروعي من حجم التكهنات حول اقتراب إدارة "الزعيم" في التعاقد مع خوان كارلوس جاريدو لخلافة الكرواتي زوران ماميتش الذي انتقل بصورة مفاجئة لتدريب الهلال السعودي، بعدما قام بمتابعة الحساب الرسمي "الموثق" للمدرب الإسباني على "تويتر".

وكانت إدارة العين كلفت مدرب فريق الرديف، الكرواتي زلجيكو سوبتيش من أجل الاشراف على الفريق لحين التعاقد مع مدرب جديد بعد انتقال المدرب زوران ماميتش.

ونجح جاريدو في قيادة الرجاء البيضاوي المغربي للحصول على بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية لعام 2018 على حساب فيتا كلوب الكونغولي.