شكرا لقرائتكم هل يحق للأهلى قيد مؤمن زكريا حال فسح عقده مع أحد السعودى؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ترددت أنباء عن إمكانية فسخ نادى أحد السعودى لعقده مع مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق المعار من النادى الأهلى لمدة 6 أشهر.

ورغم نفى أحمد يحيى وكيل اللاعب لأنباء فسخ التعاقد، إلا أن إدارة أحد السعودى أكدت أن هناك بيان رسمى سيصدر خلال الساعات القادمة للبت بشكل نهائى فى ملف مؤمن زكريا.

السؤال المهم هل فى حالة فسخ مؤمن زكريا لعقده مع أحد يحق له العودة للأهلى وتسجيل أسمه فى القائمة الحمراء ؟

الخليج 365 توجه بالسؤال لمجدي عبد الغنى رئيس لجنة شئون اللاعبين بإتحاد الكرة المصري، والذى رد على التساؤل، والحديث على لسان مجدي عبد الغني :"فى حالة فسخ مؤمن زكريا لعقده مع أحد لا يحق للأهلى قيده فى قائمته لأكثر من سبب الأول هو غلق قائمة الأهلى بالثلاثين لاعب المسموح بهم، والسبب الثاني أنه لابد أن يكون اللاعب حراً حتى يتم قيده وهذا الأمر لا ينطبق على مؤمن زكريا المرتبط بعقد ممتد مع الأهلى حتى فى حالة فسخ عقده مع أحد.

ورداً على امكانية قيام الأهلى بالتحايل وقيامه بفسخ عقده مع مؤمن زكريا ثم يتم قيده من جديد ،رد مجدي عبد الغني بأنه حتى فى هذه الحالة لن يتم قيد مؤمن زكريا فى الأهلى لاشتراط أن تمر فترة قيد كاملة بين فسخ عقد اللاعب وقيده في قائمة نادي جديد.