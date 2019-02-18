شكرا لقرائتكم خروج 3 لاعبين جدد من مستشفى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة الإنتاج الحربي لتدريبات استشفائية عصر اليوم على هامش مران الفريق، ويستأنف الفريق تدريباته اليوم، استعدادًا لمواجهة الداخلية المقرر لها مساء بعد غدٍ الأربعاء في الجولة الـ23 من مباريات الدوري العام، وتأتي الوحدات الاستشفائية للاعبين في إطار البرنامج البدني الذي يضعه الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي ويشرف على تنفيذه اليخاندرو مخطط الأحمال البدنية.

فيما ينتظم أحمد فتحي وصالح جمعة وأحمد حمودي، لاعبو الفريق في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الاثنين بعد تعافيهم من الإصابة، وكان الثلاثي قد شارك في تدريبات الكرة بشكل تدريجي خلال مران الغائبين عن مواجهة الإنتاج الحربي الأخيرة، على أن ينتظموا بشكل تام في مران الفريق اليوم الذي يقام عصر اليوم.