فريق ليبرون جيمس يتفوق ودورانت أفضل لاعب في مباراة كل النجوم

اسماء السيد - سجل كيفن دورانت 31 نقطة واختير أفضل لاعب في مباراة كل النجوم لينجح فريق النجم ليبرون جيمس في قلب تخلفه أمام فريق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بفارق 20 نقطة ليفوز 178-164 في النسخة الثامنة والستين من مباراة كل النجوم التقليدية التي تجمع أفضل لاعبي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

أقيمت المباراة على ملعب سبكتروم سنتر في مدينة تشارلوت (ولاية كارولاينا الشمالية) امام 19070 متفرجا، وتخلفت فيها تشكيلة جيمس بفارق 20 نقطة في إحدى مراحل المباراة وأنهت الشوط الأول خاسرة بفارق 13 نقطة (82-95) قبل ان تستجمع قواها بفضل تألق الرباعي كيفن دورانت (31 نقطة)، كلاي طومسون (20)، في حين أضاف كل من جيمس وكاوهي ليونارد 19 نقطة. واكتفى جيمس هاردن أفضل هداف في الدوري هذا الموسم وأفضل لاعب فيه الموسم الماضي بتسجيل 12 نقطة.

وعلق دورانت على اختياره أفضل لاعب في هذه المباراة للمرة الثانية بعد عام 2012 "أن أكون جزءا من هؤلاء العظماء، فأنا أقدر ذلك كثيرا".

وقال جيمس الذي كان يخوض مباراة كل النجوم للمرة الخامسة عشرة معادلا رقم كوبي براينت "أنا أعشق المنافسة، عندما ألعب فمن أجل الفوز".

وتألق ثنائي غولدن ستايت ووريرز دورانت وطومسون وقادا فريقهما الى تسجيل 19 مقابل 2 للفريق المنافس في إحدى مراحل الربع الثالث قبل ان ينجح الأخير في تسجيل رمية ثلاثية في آواخر هذا الشوط ليدرك فريقه التعادل 124-124.

وقال داميان ليلارد احد افراد فريق ليبرون "كان الفريق المنافس يسجل بسهولة بالغة. اعرف جيدا بأن الأمر يتعلق بمباراة كل النجوم لكن كان يتعين علينا ان نجعل مهتمه أصعب".

-أنتيتوكونمبو أفضل الهدافين-

في المقابل، أنهى أنتيتوكونمبو المباراة كأفضل مسجل في فريقه مع 38 نقطة بينها 20 في الربعين الأولين، واضاف كل من بول جورج وكريس ميدلتون 20 نقطة، وكل من ستيفن كوري وراسل وستبروك 17 نقطة.

وقال أنتيتوكيمبو "في أول مباراتين لكل النجوم كنت متوترا بعض الشيء، لكن في هذه النسخة كنت أقل استرخاء. كنت مرشحا للقب أفضل لاعب في المباراة حتى الربع الثالث لكن الفريق المنافس انتفض وانتزع مني هذا اللقب".

وشهدت المباراة رقما قياسيا من حيث الرميات الثلاثة اذ بلغ 62 رمية لتتبين الأهمية التي توليها الفرق في الأسابيع الأخيرة لهذا النوع من التسديدات. كما حطم الرقم القياسي لأكبر عدد من المحاولات من خارج القوص اذ قام الفريقان ب168 محاولة.

-تكريم نوفيتسكي ووايد-

وحظي الألماني ديرك نوفيتسكي (40 عاما) الذي يخوض آخر موسم له في الملاعب ونجم ميامي هيت دواين وايد (37 عاما) بتكريم خاص في هذه المباراة بعد قرار استثنائي من رابطة دوري المحترفين بدعوتهما للمشاركة في المباراة، فخاضا 13 نقطة مجتمعين وسجلا 9 و7 نقاط تواليا.

وقال نوفيتسكي "شكرا للمفوض (ادم سيلفر) ولدوري المحترفين لانهما سمحا لنا ان نشارك في هذا الحدث مرة جديدة".

يذكر ان اللاعبين سيعتزلان في نهاية الموسم الحالي.

ومنذ عام 2018، لم تعد مباراة كل النجوم تجمع أفضل اللاعبين في المنطقة الشرقية في مواجهة أفضل لاعبي المنطقة الغربية، وإنما أعطيت الحرية لقائدي الفريقين في الاختيار من ضمن اللاعبين الذين حصلوا على أكبر نسبة أصوات في الاقتراع الذي يشارك فيه الجمهور، الصحافة واللاعبون بالنسبة الى الأساسيين، ومدربو أندية دوري المحترفين بالنسبة الى اللاعبين الاحتياطيين.

وتم اختيار "الملك" ليبرون جيمس واليوناني يانيس أنتيتوكونمبو كقائدين للفريقين بعد حصولهما على أكبر نسبة من الأصوات، وقد اختارا بالتعاقب قوائم اللاعبين: الـ 8 الأساسيين والـ 14 الاحتياطيين.