شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف.. هل يعود مؤمن زكريا لاستكمال الموسم مع الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترددت أنباء عن إمكانية فسخ نادى أحد السعودى عقده مع مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق المعار من النادى الأهلى لمدة 6 أشهر.

ورغم نفى أحمد يحيى، وكيل اللاعب لأنباء فسخ التعاقد، إلا أن إدارة أحد السعودى أكدت أن هناك بياناً رسمياً سيصدر خلال الساعات المقبلة للبت بشكل نهائى فى ملف مؤمن زكريا.

السؤال المهم هل فى حال فسخ مؤمن زكريا عقده مع أحد يحق له العودة للأهلى وتسجيل اسمه فى القائمة الحمراء؟. سوبر كورة توجه بالسؤال لمجدى عبد الغنى رئيس لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة المصري، والذى رد على التساؤل.

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