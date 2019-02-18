شكرا لقرائتكم خبر عن هزيمة المغرب والإمارات فى انطلاق بطولة البحر المتوسط لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز المنتخب الإيطالى على نظيرة المغربى بنتيجة 20 / 15 فى أول أيام مباريات بطولة البحر المتوسط لشباب كرة اليد التى أقيمت بصالة المدينة الرياضية ببورسعيد. وانتهى الشوط الأول بتقدم إيطاليا 11 /10 وفى الشوط الثانى استطاع الأزورى توسيع الفارق رغم الأداء العالى لمنتخب المغربى الشقيق. فيما فاز منتخب فرنسا على نظيره الإماراتى بفوز الأول بنتيجة 37 /8 فى اللقاء الذى أقيم بصالة المدينة الرياضية ببورسعيد، بحضور رئيسى البعثتين وعبده عبد الوهاب مدير البطولة.

بطولة البحر المتوسط

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