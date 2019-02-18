شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتفقد المدينة الشبابية بأسوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مستهل زيارته لمحافظة أسوان، تفقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الاثنين، المدينة الشبابية بأسوان، لرصد واقع الإنشاءات بداخلها، والتعرف على معدل التشغيل بهما.



صبحى

وبدأ الوزير بتفقد إمكانيات المدينة الشبابية من غرف الإقامة، والمطعم، وصالات الأنشطة والتدريب، والمكاتب الإدارية، والمكتبة، وقاعة الحاسب الآلي. واجتمع الوزير مع القائمين على إدارة المدينة الشبابية؛ لبحث المطالب والاحتياجات ووجه بالاهتمام بنظافة المدينة وصيانتها بشكل دورى، والعمل على توفير المطلوب للشباب القائمين بالمدينة.



شارف صبحى فى المدينة الشبابية

كما بحث أشرف صبحي مع اللواء حازم عزت سكرتير عام محافظة أسوان ما تم الاتفاق عليه مع محافظ أسوان على تطوير المنطقة التى يقع بها المدينة الشبابية بأسوان، وإستاد أسوان، والصالة المغطاة الجارى تطويرها؛ لتمثل إضافة للبنية التحتية الإنشائية والرياضية بالمحافظة.



صبحى فى المدينة الشبابية



صبحى بالمدينة الشبابية

وأكد الدكتور أشرف صبحى أهمية المدن الشبابية التابعة للوزارة في مختلف المحافظات، والتي تستضيف على مدار العام شباب مصر المشاركين في برامج ومشروعات الوزارة، وبرامج الرحلات التثقيفية والترفيهية التي يتم تنفيذها، وما تقدمه من خدمات استضافة متميزة للشباب، مشيراً إلى عناية الوزارة بتلك المدن من حيث الإدارة الحديثة لها، والعمل على صيانتها ورفع كفاءتها بشكل متواصل للمحافظة عليها.



وزير الرياضة فى اسوان 2



وزير الرياضة فى اسوان

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى الحرص على إدراج المنشآت الشبابية والرياضية ضمن الخريطة الاستثمارية لمصر، بحيث يتم تطوير البنية الإنشائية بتلك المنشآت من جانب، وتوفير عائد مناسب لها من جانب أخر لصيانة وتطوير الإنشاءات وبما لا يمثل أي عبء على الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أهمية مشاركة رجال الأعمال بأسوان فى الاستثمار بالمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.