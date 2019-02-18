بيراميدز يسلم اتحاد الكرة 25 ألف دولار تكلفة الحكام الأجانب أمام الجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حول مسئولو نادى بيراميدز25 ألف دولار على حساب اتحاد الكرة، هى تكلفة استقدام حكام أوروبيين لمباراته المقبلة فى الدورى أمام الجونة والمقرر لها غدا الثلاثاء.
وطلب بيراميدز مؤخراً من اتحاد الكرة استقدام حكام أجانب لجميع مبارياته فى الدورى، وهو ما وافق عليه نادى الجونة الذى خاطب اتحاد الكرة وتمسك بحكام أوربيين وليسوا عرب.
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