شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ الترتيب لرحلة الكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسئولو الأهلى التحضير لرحلة الكونغو، استعداداً لمواجهة فيتا كلوب يوم 9 مارس المقبل فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ويتواصل سمير عدلى المدير الإدارى بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع السفارة المصرية فى الكونغو ومسئولى نادى فيتا كلوب؛ لترتيب كافة الإجراءات الخاصة برحلة الأهلي المرتقبة.

ويتصدر الأهلي مجموعته فى دور المجموعات برصيد 7 نقاط بعد خوض 4 مباريات فى منافسات المجموعة، حيث يتبقى للأهلي خوض مواجهتى فيتا كلوب الكونغولى وشبيبة الساورة الجزائرى.