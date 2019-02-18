استعدادًا للداخلية.. فحص طبي للشناوي.. انتظام فتحي وصالح.. وأزارو يعود عقب المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته اليوم الاثنين استعدادًا لمواجهة الداخلية المقرر لها مساء بعد غدٍ الأربعاء في الجولة الـ 23 من مباريات الدوري العام.

وكان الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الأحد عقب مباراة الإنتاج الحربي والتي انتهت لصالح الأهلي بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يخضع محمد الشناوي حارس الأهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم ؛ بعد شكواه من إصابته في العضلة الضامة خلال عمليات الإحماء قبل مباراة الفريق الأحمر أمام الإنتاج الحربي ليخرج من التشكيل الأساسي.

وسيحدد الفحص الطبي موقف اللاعب بشأن جاهزيته لخوض مباراة الداخلية من عدمها.

ومن المتوقع انتظام الثلاثي أحمد فتحي وصالح جمعة وأحمد حمودي، لاعبو الأهلي في التدريبات الجماعية اليوم الاثنين بعد تعافيهم من الإصابة.

وكان الثلاثي قد شارك في تدريبات الكرة بشكل تدريجي خلال مران الغائبين عن مواجهة الإنتاج الحربي الأخيرة.

على الجانب الآخر تقرر أن ينتظم المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية للفريق خلال 48 ساعة بعد الانتهاء من تنفيذ برنامجه التأهيلي؛ للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.

وكان أزارو قد شارك بشكل تدريجي في تدريبات الكرة خلال الأيام القليلة الماضية.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، بينما يأتي الداخلية في المرتبة الرابعة عشر برصيد 22 نقطة.