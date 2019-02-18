ضربة قوية لبايرن قبل مواجهة ليفربول بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - ليفربول- (د ب أ):

كشف نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين، أن الفريق سيفتقد جهود جيروم بواتينج وفرانك ريبيري في المباراة المقررة غدا الثلاثاء أمام مضيفه ليفربول الإنجليزي في ذهاب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويغيب بواتينج لماعناته من مشكلة في المعدة بينما حصل ريبيري على إذن بالمغادرة إثر قدوم مولوده الخامس ، ولا يزال من المحتمل أن يلحق ريبيري بالفريق الذي يتوجه إلى إنجلترا اليوم.

ورغم المخاوف التي أثيرت حول إصابته خلال مواجهة أوجسبورج يوم الجمعة الماضي ، كان كينجسلي كومان ضمن فريق بايرن المتجه إلى إنجلترا.

وكان كومان ، الذي سجل هدفين وصنع هدفا آحر في مباراة الجمعة ، قد تعرض لإصابة في الكاحل ، ولكن يبدو أن لديه فرصة في المشاركة بمباراة الغد المقررة على ملعب "أنفيلد".