"صدام ناري".. الصحف الألمانية تُبرز مواجهة ليفربول وبايرن

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- أ ش أ:

تصدرت المواجهة المرتقبة بين فريقي بايرن ميونخ وليفربول الثلاثاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال الأوروبي اهتمامات الصحف الألمانية الصادرة اليوم الاثنين، وذلك إلي جانب عدد من الموضوعات الأخرى.

واهتمت صحيفة "كيكر" بما وصفته بـ"الصدام الناري" بين الريدز، والعملاق البافارى المرتقبة غدا في ذهاب دور الـ16 بدوري الأبطال، ملقية الضوء على المواجهة الثنائية بين المدربين يورجن كلوب مدرب ليفربول، ونيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ؛ بعنوان "السؤال، لمن الغلبة؟".

وأبرزت تصريحات لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي الألماني إلكاي جوندوجان، التي أكد فيها أن فريقه سيخسر الكثير من النقاط خلال الفترة المقبلة، ما يعني صعوبة الاحتفاظ بلقب البريميرليج.

أما صحيفة "فاز"، فخرجت بعنوان "حزن داخل شالكه"؛ وذلك بعد التعادل السلبي مع فرايبورج السبت الماضي في إطار البوندسليجا، ومن جانبها صدرت صحيفة "فيستفاليش روندشاو بعنوان "دورتموند فافر مطلوب"؛ في إشارة إلى آمال الجماهير لاستعادة المستويات المميزة التي ظهر بها الفريق الألماني في بداية الموسم الحالي؛ بعد التراجع في مستوى الأداء مؤخرا.