شاكيري: مواجهة بايرن في دوري الأبطال كانت أمنية لي

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):

قال السويسري شيردان شاكيري لاعب خط وسط ليفربول الإنجليزي إنه كان يتمنى مواجهة بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا، وذلك قبل المباراة المقررة بين الفريقين الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر على ملعب "أنفيلد" معقل ليفربول.

وكان شاكيري قد قضى فترة ناجحة استمرت لموسمين ونصف الموسم ضمن صفوف بايرن ميونخ، ولا يزال يحمل ذكريات جيدة لاعتلاء منصات التتويج مع الفريق البافاري.

وقال شاكيري في تصريحات نشرها موقع نادي ليفربول على الإنترنت اليوم الاثنين: "إني سعيد للغاية لأنني كنت أرغب في مواجهة بايرن ميونخ ومواجهة زملائي القدامى وفريقي السابق. إنني أتطلع إلى المباراة."

وأضاف "كانت فترة مذهلة (مع بايرن). فقد تواجدت هناك لعامين ونصف العام وكانت فترة رائعة ، فزنا خلالها بالعديد من الألقاب ومنها دوري أبطال أوروبا... لدي العديد من الذكريات الرائعة هناك ، ولم أنس ذلك الفريق على الإطلاق. أتطلع أيضا إلى المباراة هناك (مباراة الإياب المقررة على ملعب بايرن) ، ومحاولة تحقيق الفوز مع فريقي (ليفربول) في ميونخ."