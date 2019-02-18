أحد السعودي يدرس الاستغناء عن خدمات مؤمن زكريا

نشرت صحيفة الرياضية السعودية أن نادي أحد ينوي فسخ تعاقده على سبيل الإعارة مع مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي المنتقل للفريق السعودي في موسم انتقالات يناير الجاري.
وأوضحت الصحيفة أن سبب تفكير أحد في فسخ التعاقد مع مؤمن زكريا بسبب عدم جاهزية اللاعب، والرغبة في استقدام مهاجم أجنبي جديد.
وانتقل مؤمن زكريا إلى أحد السعودي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، في موسم انتقالات يناير بعد تجديد تعاقده مع النادي الأهلي لمدة 3 مواسم.
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