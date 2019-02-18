إصابة 31 مشجعاً في ملعب ماراكانا التاريخي

أصيب 31 شخصاً إثر اشتباكات بين مشجعي فريق فاسكو دا غاما والشرطة البرازيلية، بعدما رفض القضاء دخول هؤلاء المشجعين لملعب ماراكانا لحضور نهائي بطولة كأس غوانابارا الخاصة بولاية ريو دي جانيرو البرازيلية، والتي توج بها فريقهم عقب فوزه على فلومينينزي بهدف نظيف.

ووقعت الاشتباكات في محيط ملعب ماراكانا اثناء المباراة، وندد المشجعون باستخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وأسفرت الاشتباكات عن إصابة 31 شخصاً، تلقى 29 منهم المساعدة من أطباء ملعب ماراكانا، بينما نقل اثنان للمستشفى لتعرض أحدهما لكسر في الكتف ولإصابة الآخر برصاصة مطاطية.

وقرر القضاء إقامة المباراة بدون جمهور بسبب عدم توصل فاسكو دا غاما وفلومينينزي لاتفاق حول المدرجات المخصصة لجماهير كل منهما.

ورغم ذلك احتشد الآلاف من الجماهير وغالبيتهم من مشجعي فاسكو أمام ماراكانا على أمل السماح لهم الدخول.

وبحسب الصحافة المحلية، حاول المشجعون دخول الملعب بالقوة فتصدت لهم الشرطة.

وبدأت المباراة الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي (20.00 بتوقيت جرينتش) بدون جمهور، لكن بعد 40 دقيقة سمح القضاء بدخول من يحملون تذاكر.