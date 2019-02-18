مؤمن زكريا يرد على فسخ تعاقده مع أحد السعودي

علق مؤمن زكريا، لاعب نادي أُحد السعودي، على ما تردد من دراسة النادي فسخ تعاقده، بصورة له على إنستجرام، مرتديا زي النادي السعودي أثناء التدريب، كما علق على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشكل رمزي يدل على "التفكير".

وتفاعل عدد كبير من رواد "فيس بوك وتويتر" مع صورة مؤمن زكريا، فخرجت التعليقات ما بين ساخرة وداعمة.

وقال كابتن رضا عبد العال: "عندك خبر إن

أحد هيفسخ تعاقده معاك يا مؤمن؟ هيتعاقدوا مع مهاجم أجنبي انتقال حر.. قلت بس أديك خبر عشان تلحق تلم شنطك".

وعلق خالد زكي: "نفسي ترجع الأهلي تاني"، وردت رانيا: "وحشتنا يا جميل.. شد حيلك يا كابتن واشتغل على نفسك واجتهد وربنا هيكرمك إن شاء الله.. مستنيينك".

يذكر أن بعض التقارير الإعلامية السعودية قالت إن مؤمن

زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المعار إلى صفوف نادي أحُد السعودي، فسخ تعاقده مع النادي السعودي.

وأكدت صحيفة الرياضية السعودية أن مؤمن زكريا بات مهددًا بالرحيل عن نادي أحد، وإنهاء الأمر بالتراضى بين الطرفين، لعدم جاهزية اللاعب الذي تم استقدامه من الأهلي في الانتقالات الشتوية.

وكان الأهلي قد أعلن رسميًا إعارة مؤمن زكريا يوم 23 يناير الماضي في عقد يمتد إلى 5 شهور على سبيل الإعارة بناء على رغبة اللاعب الذي تمسك بالرحيل في الميركاتو الشتوي الماضى بحثًا عن فرصة المشاركة.

