رئيس الوزراء يتابع آخر استعدادات تنظيم بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا المعنية بالإشراف على تنظيم بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم، المٌقرر أن تستضيفها مصر خلال شهر يونيو المقبل، لمتابعة الترتيبات والاستعدادات اللازمة من قبل الوزارات والجهات المختلفة قبل إقامة البطولة.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للإستعلامات، وممثلي عدد من الجهات المختلفة.

أشار رئيس الوزراء إلى أن تنظيم البطولة حدثا "مهما للغاية" يساعد في التسويق الجيد للدولة المصرية، خاصة أنه ويتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن من المهم استعادة الزخم المرتبط بهذه البطولات"، في إشارة منه إلى الحضور الجماهيري القوي خلال الدورات التي سبق لمصر تنظيمها، موضحا أن هناك لجانا كثيرة تعمل على هذا الملف منها؛ اللجنة التنفيذية، واللجنة المٌنظمة برئاسة رئيس إتحاد الكرة، لافتاً إلى أن هدف اللجنة العليا هو التنسيق بين الوزارات، والجهات المختلفة، وكذا إدارة النواحي الاقتصادية والعوائد غير المباشرة للبطولة، سواء فيما يتعلق بالعائد السياحي، أو الترويج والتسويق بوجه عام.

وقال رئيس الوزراء: إن تنظيم مثل هذه البطولات، بصفة عامة، يكون فرصة للمحافظات التي تقام فيها المباريات لتطوير المناطق التي تتواجد بها الملاعب ورفع كفاءتها، مؤكداً على ضرورة أن يعمل الجميع كفريق واحد، وأن يتم التنسيق بين مختلف الجهات.

وكلف مدبولي وزارة السياحة بإعداد برامج سياحية للجماهير والوفود المختلفة، لزيارة المعالم السياحية، خاصة المدن الساحلية، لاسيما أن البطولة مقرر استضافتها خلال موسم الصيف. كما كلف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاستعداد بالتغطية اللازمة على اعلى مستوى سواء في مجال الاتصالات أو شبكة الانترنت، والعمل على زيادة سرعة الانترنت فى محيط ملاعب المباريات.

كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة توفير الخدمات الصحية اللازمة وما يخص إصابات الملاعب، وكذا الاستعدادات لمواجهة أي مرضى أو مصابين بوجه عام، وكذا