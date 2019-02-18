تشكيل تشيلسي المتوقع أمام مانشستر يونايتد اليوم بكأس الاتحاد الإنجليزي

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يستعد فريق تشيلسي لاستقبال ضيفه مانشستر يونايتد في العاشرة مساء اليوم الاثنين بتوقيت مصر على ملعب ستامفورد بريدج في إطار مواجهات الدور الخامس من بطولةكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
ومن المتوقع أن يخوض فريق تشيلسي مواجهة اليوم ضد مانشستر يونايتد بقيادة المدير الفني
حراسة المرمى: كيبا
خط الدفاع: ماركوس ألونسو - روديجير - دافيد لويز - آزبليكويتا
خط الوسط: كوفاتشيتش - جورجينيو - نجولو كانتي
خط الهجوم: إيدين هازارد - جونزالو هيجواين – ويليان
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