وزير الشباب والرياضة يتفقد المدينة الشبابية بأسوان

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في مستهل زيارته لمحافظة أسوان، تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ،صباح اليوم الاثنين، المدينة الشبابية بأسوان، لرصد واقع الإنشاءات بداخلها، والتعرف على معدل التشغيل بهما.
وبدأ الوزير بتفقد إمكانات المدينة الشبابية من غرف الإقامة والمطعم وصالات الأنشطة والتدريب، والمكاتب الإدارية، والمكتبة، وقاعة الحاسب الآلي، واجتمع الوزير مع القائمين على إدارة المدينة الشبابية؛ لبحث المطالب والاحتياجات، حيث وجه بالاهتمام بنظافة المدينة وصيانتها بشكل دورى، والعمل على توفير المطلوب للشباب القائمين بالمدينة.
كما بحث الدكتور أشرف صبحي مع اللواء حازم عزت، سكرتير عام محافظة أسوان، ما تم الاتفاق عليه مع محافظ أسوان على تطوير المنطقة التى يقع بها المدينة الشبابية بأسوان، وستاد أسوان، والصالة المغطاة الجارى تطويرها؛ لتمثل إضافة للبنية التحتية الإنشائية والرياضية بالمحافظة.
وأكد الدكتور أشرف صبحى أهمية المدن الشبابية التابعة للوزارة في مختلف المحافظات التي تستضيف على مدار العام شباب مصر المشاركين في برامج ومشروعات الوزارة،
ولفت وزير الشباب والرياضة إلى الحرص على إدراج المنشآت الشبابية والرياضية ضمن الخريطة الاستثمارية لمصر، بحيث يتم تطوير البنية الإنشائية بتلك المنشآت من جانب، وتوفير عائد مناسب لها من جانب آخر لصيانة وتطوير الإنشاءات، وبما لا يمثل أي عبء على الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أهمية مشاركة رجال الأعمال بأسوان فى الاستثمار بالمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.
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