أشرف صبحى يتفقد منطقة "باحة أبوالهول"

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم:

تفقد اليوم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منطقة "باحة أبوالهول" بجوار مسرح الصوت والضوء بالأهرامات، والمحتمل إجراء قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية بها، والمقرر إقامتها في شهر يونيو المقبل.

وقال "صبحي" .. إن منطقة الأهرامات من المناطق المحددة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة والمحتمل إجراء قرعة البطولة عليها، حيث تعكس تلك المنطقة حضارة وتاريخ مصر الكبير والممتد عبر الزمان، مؤكدا أن مصر ستبهر العالم بتنظيم غير تقليدي يعبر عن اسمها وريادتها في افريقيا.

وأشار "صبحي ".. أن هناك تواصلا مستمرا مع اللجنة المنظمة لمتابعة آخر الاستعدادات التنظيمية للبطولة على جميع المستويات، مؤكدا أن د.مصطفى مدبولي رئيس

مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للبطولة، يعطى إهتماما كبيرا لهذا الحدث الهام والذي سيشاهده ما يقرب من 2.1 مليار من جميع أنحاء العالم عبر البث الفضائي، لافتا الي أن قدرات مصر التنظيمية ستجعل من هذه البطولة نموذجا يحتذى به عالميا في تنظيم البطولات الرياضية

وفي سياق متصل، إلتقى د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتور خالد عناني وزير الآثار حيث تمت مناقشة الاستعدادات الخاصة ببطولة الأمم الافريقية.

وقد أشارت وزيرة السياحة أن تلك البطولة سيكون

لها دور كبير في الترويج السياحي لمصر، مشيدة بدور وزارة الشباب والرياضة برئاسة د.أشرف صبحي في الاهتمام الكبير بتلك البطولة التي سيكون لها عظيم الأثر على جميع المستويات.

ومن جانبه أكد د.خالد عناني وزير الاثار بأنه سيكون هناك إستعدادات خاصة من قبل الوزارة لإستيعاب وفود المنتخبات المشاركة في البطولة، لافتا الي التعاون الكبير مع وزارة الشباب والرياضة في هذا الشأن، ومعربا عن سعادته بتنظيم مصر لهذه البطولة والتي سيتم استثمارها للترويج والدعم للسياحة المصرية.

جاء ذلك على هامش مشاركة د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ود.رانيا المشاط وزيرة السياحة ود. خالد عناني وزير الأثار، في النسخة الأولى من ماراثون الاهرام الدولي، والذي يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة 3.500 الف متسابق يمثلون 70 دولة، وذلك بمسافة 10 كم في منطقة الاهرامات.