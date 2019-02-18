تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام تشيلسي اليوم بكأس الاتحاد الإنجليزي

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يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على تشيلسي في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الاثنين على ملعب ستامفورد بريدج في إطار مواجهات الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
ومن المتوقع أن يخوض فريق مانشستر يونايتد مواجهة اليوم ضد تشيلسي تحت قيادة المدير الفني أولي جونار لولسيكار بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: دي خيا
خط الدفاع: لوك شاو - ليندلوف -
خط الوسط: فريد - بول بوجبا - ماتيتش
خط الهجوم: مارسيال - راشفورد - لينجارد
وسيفتقد مانشستر يونايتد خدمات ماركوس روخو، أنطونيو فانسيا، ماتيو دارميان بداعي الإصابة، ولن يفتقد الشياطين الحُمر أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.
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