تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام تشيلسي اليوم بكأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد وتشيلسي

كتب - محمد صبحي

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على تشيلسي في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الاثنين على ملعب ستامفورد بريدج في إطار مواجهات الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يخوض فريق مانشستر يونايتد مواجهة اليوم ضد تشيلسي تحت قيادة المدير الفني أولي جونار لولسيكار بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: لوك شاو - ليندلوف -

فيل جونز - آشلي يونجخط الوسط: فريد - بول بوجبا - ماتيتشخط الهجوم: مارسيال - راشفورد - لينجاردوسيفتقد مانشستر يونايتد خدمات ماركوس روخو، أنطونيو فانسيا، ماتيو دارميان بداعي الإصابة، ولن يفتقد الشياطين الحُمر أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.