رياضة | باريس سان جيرمان يجدد عقد نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يجدد عقد نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في الوصول إلى اتفاق رسمى مع نجم وسط الفريق، الإيطالي ماركو فيراتي، بشأن تجديد تعاقده مع النادي.

وبحسب ما ذكرته "باريس يونايتد" فإن فيراتي وافق على تمديد عقده مع البي إس جي لعام 2024 ، مع الحصول على راتب سنوي فوق 10 مليون يورو سنوياً.

الجدير بالذكر ان فيراتي من الركائز الأساسية بالنسبة للفريق الباريسي في مركز خط الوسط "الإرتكاز"، وقد كان قريبًـا من ارتداء قميص برشلونة الإسباني في العام الماضي، ولكن تمسك به النادي العاصمي.