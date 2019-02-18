رياضة | ريال مدريد يخطط لصفقة نارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يخطط لصفقة نارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد يخطط للتعاقد مع صفقة نارية لتدعيم صفوف الملكي في الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة آس أن ريال مدريد سيصارع مانشستر سيتي لضم صفقة مميزة للفريق في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد يرغب في ضم الكولومبي الدولي خوان كوينتيرو صانع ألعاب ريفر بليت والذي يلعب معارا من صفوف بورتو.

واختتمت الصحيفة أن مانشستر سيتي، كان يضع اللاعب ضمن أهدافه في الميركاتو الشتوي الماضي ويرغب في ضمه.