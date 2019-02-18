رياضة | أزمة بين كشري ولاعبي الترسانة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة بين كشري ولاعبي الترسانة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب عدد من لاعبي نادي الترسانة عن استياءهم من الاتهامات التي وجهها أحمد كشري المدير الفني للشواكيش لهم بالتقصير والاستهتار بعد التعادل أبي صقل في الجولة الماضية.

وينوي "كشري" إجراء تعديلات على تشكيل الفريق في الفترة القادمة ومضاعفة العقوبات في حالة تكرار ما حدث وهو الأمر الذي أغضب عدد من لاعبي الترسانة وباتت هناك أزمة غير معلنة بينهم وبين المدير الفني.

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