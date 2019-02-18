رياضة | بايرن ميونيخ يحشد قوته الضاربة لموقعة ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يحشد قوته الضاربة لموقعة ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني عن قائمة الفريق المتجهة للأنفيلد، حيث سيواجه الفريق مستضيفه ليفربول ضمن مباريات الذهاب لدور ال16 لدوري أبطال أوروبا.

حراسة المرمى: مانويل نوير وسيفن أولريتش وكريستيان فروشتل.

الدفاع: كيميتش وآلابا وسول وهوملس ورافينها ولوكاس مي.

خط الوسط: رودريجز وألكانترا وكومان وجنابري وجوريتزكا وسانشيز وديفيز وشاباني وأودجا.

الهجوم: ليفاندوسكي وجونج.

فيما ستكون غيابات البايرن عن رحلة الآنفيلد روبين وتولزيو للإصابة، بجانب مولر الموقوف من الاتحاد الأوروبي، وريبري المُستبعد من النادي وبواتينج.