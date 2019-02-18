رياضة | 5 مفاجآت نارية في برشلونة

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قرر إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني منح العديد من لاعبي فريق الشباب لاماسيا فرصة للظهور مع الفريق الأول بالمباريات القادمة.

ذكرت صحيفة سبورت، أن إدارة برشلونة عندما قامت بتجديد عقد فالفيردي في الأيام الماضية وضعت شرطاً أمام المدرب وهو منح اللاعبين الشباب فرصة للمشاركة مع الفريق الأول لضمان المستقبل.

واضافت الصحيفة، أن إدارة النادي حاولت الحصول على ضمانات من المدرب بأن هؤلاؤ اللاعبين الشباب سيحصلون على فرصة مع الفريق إلى وصلوا للمستوي المطلوب.

وتابعت الصحيفة، أن فالفيردي هو من سيحدد بنفسه من الذي سيحصل على فرصة مع الفريق الأول،.

واشارت الصحيفة، إلى أن فالفيردي يملك خمسة أسماء مرشحة للمشاركة مع الفريق الأول في المباريات المقبلة وهم موسي واجي وميراندا ورويز وأوريول بوسكيتس وريكارد بويج، وهم الخماسي الذي قد يدفع بيهم فالفيردي في مباريات برشلونة القادمة حسب تطور مستواهم.