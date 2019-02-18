رياضة | أحمد سراج يقود منتخب القاهرة للفوز بـ"بطولة المناطق"

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عادت بعثة فريق براعم كرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006 إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم قادمة من الإمارات، عقب انتهاء مشاركتها في منافسات بطولة دبي الدولية حيث حرصت بعض جماهير الأهلي علي استقبال اللاعبين في المطار لتهنئتهم بعد الفوز بالكأس الفضية .

وكان أهلي 2006 قد فاز مساء أمس الأول السبت بلقب الكأس الفضية في بطولة دبي الدولية التي تقام بالإمارات، عقب فوزه علي ليفانتي أتزورو الإيطالي بركلات الجزاء بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتخطى براعم الأهلي كلا من عجمان الإماراتي برباعية نظيفة في ربع نهائي البطولة، قبل الفوز على النصر الإماراتي في نصف نهائي البطولة، ثم خطف اللقب والمركز الأول على حساب ليفانتي أتزورو الإيطالي بركلات الجزاء الترجيحية.

وترأس بعثة الأهلي في دبي المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي، وضمت البعثة كلًا من الكابتن فتحي مبروك، مدير قطاع الناشئين، والكابتن جمال السيد المدير الفني للفريق، والدكتور أشرف عثمان، طبيب الفريق، وأحمد فؤاد، إداري الفريق، واللاعبون؛ كامل محمد (حارس مرمى) – فتحي مصطفي فتحي (حارس مرمى) – مازن أحمد محمد – أكرم عبد العاطي – يوسف محمد علي – أيمن محمود قطب – ياسين أحمد محمد – محمد أحمد سعد – مصطفي أشرف محمود – عمر زكريا إسماعيل – عمر سيد معوض – محمد صلاح حماد – محمد شريف سمير – عمر أحمد علي.