رياضة | الأهلي يبدأ ترتيب إجراءات رحلة الكونغو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يبدأ ترتيب إجراءات رحلة الكونغو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مسئولو الأهلي ترتيبات رحلة الكونغو؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب يوم 9 مارس في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتواصل سمير عدلي المدير الإداري بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع السفارة المصرية في الكونغو ومسئولي نادي فيتا كلوب؛ لترتيب كافة الإجراءات الخاصة برحلة الأهلي المرتقبة.

ويتصدر الأهلي مجموعته في دور المجموعات برصيد 7 نقاط بعد خوض 4 مباريات في منافسات المجموعة، حيث يتبقى للأهلي خوض مواجهتي فيتا كلوب الكونغولي وشبيبة الساورة الجزائري.